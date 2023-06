Dramma a Leno: verso le 23 di ieri – martedì 27 giugno – un uomo di 64 anni è stato trovato morto tra le mura della sua abitazione.



A perdere la vita un professore dell'istituto Capirola, che sarebbe andato in pensione il prossimo 1° settembre; viveva in casa insieme al padre, un anziano signore non più autosufficiente.





Il fratello del 64enne, non avendo più notizie da oltre un giorno, ha lanciato l'allarme. I Vigili del Fuoco volontari di Verolanuova hanno dovuto sfondare la porta d'ingresso: una volta all'interno, l'uomo è stato trovato esanime nel suo letto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Verolanuova.