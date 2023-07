Colpi di fucile vicino alle case: gatto ferito da 60 pallini di piombo

Adesso il peggio è passato: Katia e il suo compagno si stanno godendo il loro gattino, tornato a zampettare per le stanze di casa e in giardino. Restano ancora, però, lo sconcerto, la paura, e pure la rabbia, per quanto accaduto nel weekend, quando il piccolo Frodo (ha poco più di un anno) ha rischiato di morire perché ferito con un colpo di fucile e raggiunto da almeno 60 pallini di piombo, come mostra chiaramente la radiografia effettuata dal veterinario.

"Non respirava quasi più"

L’inquietante episodio a Leno, nella zona di via Milzanello, nel tardo pomeriggio di sabato 15 luglio: il fatto è stato denunciato anche alla locale stazione dei Carabinieri. "Erano le 18.15 quando ho fatto uscire Frodo per il suo solito giretto in giardino: solitamente gironzola nel circondario e poi rientra - ci racconta Katia - . Io sono uscita due volte a chiamarlo, ma niente. Poco più di un’ora dopo è tornato moribondo: faceva fatica a respirare e non muoveva le zampe posteriori. Mi sono spaventata moltissimo, ma non c’erano sangue o ferite: temevo che fosse stato picchiato o investito".

Immediatamente è scattata la disperata ricerca di un pronto soccorso veterinario aperto: "Verso le 11 siamo riusciti a trovare una clinica in città, dove Frodo è stato sottoposto a un esame radiografico: ci hanno detto che gli avevano sparato con un fucile da caccia", racconta ancora la giovane donna.

"Gli hanno sparato con un fucile da caccia"

Proprio il referto e le lastre del veterinario non lasciano dubbi: oltre 60 pallini di piombo hanno raggiunto il gatto e sono rimasti nel suo corpo. È andata bene: per fortuna non hanno raggiunto organi vitali e Frodo dopo una notte e un giorno di osservazione è stato dimesso. L'animale è sopravvissuto, ma non potrà essere operato e dovrà convivere con i pallini. Dolorante e terrorizzato, da qualche giorno è tornato a fare le fusa ai suoi padroni ma "non è più il gatto di prima, si spaventa tantissimo per ogni minimo rumore", spiega ancora la sua proprietaria.

La denuncia

Oltre alla sofferenza causata all'animale, resta il trauma subito dai suoi proprietari: "ricordati che non hai fatto del male solo al micio, ma hai fatto del male a due esseri umani che tanto amano quel gatto - spiega Katia rivolgendosi all’autore del crudele e illegale gesto - . Per noi Frodo è come figlio. Ora mi chiedo: che esseri umani ho nel mio vicinato? E se un colpo avesse ferito qualcuno?”.



Non sarebbe un caso isolato, in molti in questi giorni hanno infatti scritto a Katia per raccontare episodi simili accaduti ai loro gatti, ma ai militari non risulterebbero altre denunce. Una cosa è certa: la pena che rischia chi si è macchiato di simile perfidia. Il codice penale prevede: la reclusione (dai 3 ai 18 mesi) o una multa che va da 5.000 a 30.000 euro.