Sorpresi dal padrone di casa, i ladri si nascondono sotto il letto

Allarme furti a Leno. Ancora una volta la segnalazione, quasi in tempo reale, viene fatta via social. “Attenzione ladri in azione in via Verdi e via Puccini: stavolta mi hanno demolito il portoncino di sicurezza e, quando sono rientrato, erano in casa”, si legge sulla pagina Facebook del paese della Bassa.

Nessun pericoloso faccia a faccia, per fortuna: i malviventi si sarebbero accorti dell’arrivo dei proprietari e si sarebbero nascosto sotto il letto, in attesa di una buona occasione per darsi alla fuga che si è presentata quando i proprietari sono usciti in giardino per dare da mangiare alle gatte. A quel punto sarebbero sgattaiolati fuori, lasciando la porta aperta.

L’inaspettato rientro dei padroni di casa avrebbe impedito ai ladri di andarsene con il bottino: non avrebbero nemmeno avuto il tempo di frugare in tutte le stanze. Dopo aver aperto alcuni cassetti in camera da letto, avrebbero dovuto correre a nascondersi e poi tagliare la corda in fretta e furia, visto il rientro dei proprietari.

Restano però i danni, il portone d’ingresso dell’abitazione sfondato, e la paura. E non è nemmeno la prima volta che la casa finisce nel mirino dei malviventi: "In due anni è la seconda volta", scrive ancora su Facebook il proprietario di casa.