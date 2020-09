Abbandonano rifiuti e copertoni in campagna, poi gli danno fuoco

Ancora roghi di rifiuti nella provincia bresciana: stavolta è successo nelle campagne di Leno, dove ignoti – in un campo agricolo privato – hanno dato fuoco a copertoni e altro materiale di lavoro, provocando inevitabile inquinamento sia nel terreno che nell'aria.

Al proprietario del campo, estraneo alla vicenda, toccherà ora rimuovere (a proprie spese) quel che resta dei rifiuti dati alle fiamme. La segnalazione è arrivata in municipio da parte di alcuni cittadini di passaggio, che si sarebbero accorti quasi in diretta del rogo appiccato in campagna.

In pochi minuti sul posto si sono precipitati sia i tecnici del Comune che gli agenti della Polizia locale: l'incendio è stato spento grazie all'intervento dei Vigili del fuoco. Sono in corso gli accertamenti del caso per cercare di risalire agli autori del rogo: rischiano una denuncia penale.