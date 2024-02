Precipita dal tetto dell'azienda: soccorso giovane operaio

Ancora un infortunio sul lavoro nella bassa bresciana. A poche ore dal drammatico incidente avvenuto alla Scotuzzi Agriservizi di Longhena e costato la vita al 38enne di Dello Mattia Mauro, un operaio è precipitato dal tetto di un’azienda. È accaduto, poco dopo le 7.30 di oggi (venerdì 16 febbraio) alla H.t.t. Treatment Torri di via Tartaglia, a Leno.

Stando alle primissime informazioni trapelate, l'operaio di 22 anni - dipendente di una ditta edile esterna - sarebbe scivolato mentre effettuava un’ispezione per individuare eventuali perdite sul tetto del capannone. La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata in codice rosso e sul posto sono state inviate d’urgenza un’ambulanza e un’automedica.

All’arrivo dei soccorritori della Croce Rossa di Ghedi, il 22enne era cosciente e l’allarme è quindi rientrato: dopo le prime cure prestate in loco, è stato trasferito alla clinica Poliambulanza di Brescia. Il ricovero è avvenuto in codice giallo: se la caverà.

Per gli accertamenti del caso sono intervenuti i tecnici del Psal di Ats – il servizio di Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro - con il supporto dei carabinieri di Verolanuova.