Proprietari in casa, i ladri cercano di entrare da porte e finestre

Raffica di furti, alcuni andati a segno, altri solo tentati a Leno. Dal tardo pomeriggio di ieri il paese della Bassa è finito nel mirino di una o più bande di ladri, come si evince dalle decine di segnalazioni piovute sulle pagine social e dalle denuce sporte ai carabinieri. In rete circola anche un video che riprende i malviventi in azione in un'abitazione del Comune.

Avrebbero passato al setaccio numerose abitazioni al villaggio Paolo VI e non solo, sono stati avvistati anche in via Montanelli, via Biagi, nel quartiere Tita Secchi. In almeno due casi i furti sono stati sventati dagli stessi proprietari, che erano in casa quando i malviventi hanno tentato di fare irruzione.

"Stavano per aprire la porta finestra e noi eravamo in casa: erano 2 uomini con martello e scalpello: state attenti", scrive Lidia sulla pagina Facebook del paese. "Hanno cercato di entrare dalla finestra del bagno del mio vicino, fortunatamente il suo cane si è messo ad abbaiare e sono scappati", racconta invece Umberto.

I consigli della prefettura per prevenire i furti

I furti in abitazione sono stati al centro del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è riunito in Prefettura a Brescia: "Il prefetto e i vertici delle forze di polizia hanno concordato una linea di intervento basata su una costante azione preventiva da attuarsi con l’intensificazione del controllo del territorio da parte degli equipaggi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale", si legge nella nota diramata insieme alla lista dei consigli rivolti ai cittadini per prevenire i furti in abitazione, che di seguito riportiamo.