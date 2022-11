Furti a raffica nelle case: c'è un paese in balia dei ladri

Furti a raffica in paese, in particolare nella frazione di Porzano e nella zona del poliambulatorio, a Leno. Lunedì sera i malviventi avrebbero messo a segno almeno tre furti, tentandone un quarto, nel giro di poco più di un'ora.

Colpi denunciati sui social, oltre che alle forze dell'ordine. Tra le 20 e le 21 i ladri hanno forzato porte e finestre per poi intrufolarsi nelle case e arraffare ciò che di valore trovavano. Un copione andato in scena a Porzano di Leno, in via Morandi, come in paese lungo via Montale, via Europa e via Bachelli. Raid fulminei e silenziosi, tanto che i vicini di casa non si sarebbero accorti di nulla.

A Porzano i malviventi sarebbero entrati in azione nonostante la presenza in casa della proprietaria: avrebbe tentato di forzare la portafinestra della cucina, salvo poi desistere una volta che si sono accorti che nell'abitazione c'era qualcuno. I malviventi, pare fossero in due, sono stati visti fuggire a bordo di un'Audi scura.

Episodi simili, purtroppo, sono già stati segnalati in questo periodo anche in altre zone della provincia. L'ondata di furti di novembre ha già colpito, infatti, anche vari paesi dell'hinterland e, ancora, sul Garda e in Valtenesi.