Malore improvviso a scuola: giovane insegnante soccorsa dall'eliambulanza

Si sono vissuti attimi concitati alla scuola elementare di Leno, a causa del malore improvviso accusato da un'insegnante di 42 anni. La richiesta di soccorso al 112 è scattata verso le 12.40 di oggi, lunedì 26 febbraio. Inizialmente sono sopraggiunte a sirene spiegate un'ambulanza e un'auto medica, poi è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso.

Dopo le prime cure sul posto da parte dei sanitari, la donna è stata portata in volo all'ospedale Civile di Brescia, dov'è stata ricoverata in codice giallo. Al momento, le sue condizioni non sembrano destare eccessiva preoccupazione; nelle prossime ore, la maestra verrà sottoposta a tutti gli accertamenti del caso.