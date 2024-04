Scoperta in paese una maxi discarica abusiva di 5mila metri quadrati

L’ennesima discarica abusiva del Bresciano è stata scoperta nei giorni scorsi a Leno. In un terreno di 5 mila metri quadrati, poco meno di un campo da calcio, è stato trovato di tutto: rottami metallici, auto sitrutte, con oli e batterie esauste, scarti edili. In tutto sono stati scovati oltre 2 mila metri cubi di rifiuti.

Il blitz della polizia locale di Leno ha fatto scattare i controlli dell'Arpa, l’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, e poi i sigilli per il terreno, disposti dalla Procura.

"Tolleranza zero"

Sono in corso le indagini per identificare i responsabili dello scempio, nel frattempo si pensa alla bonifica del terreno: le operazioni si annunciano lunghe, data la mole dei rifiuti scovati - e onerose. "Le indagini faranno il proprio corso, ma in Lombardia ormai è tolleranza zero verso queste situazioni anche grazie alla grande collaborazione tra istituzioni”, ha detto Giorgio Maione, assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia. Il territorio bresciano ha già dato in termini ambientali. Siamo impegnati a risolvere situazioni che si protraggono da decenni e che finalmente stiamo sbloccando. Non possiamo permettere la presenza di altre discariche abusive".

Controlli serrati

I controlli non mancano, come sottolinea l’assessore regionale: "sono sempre più serrati, con droni e tutte le strumentazioni tecnologiche di ultima generazione. C’è una sensibilità collettiva crescente su questi temi e il lavoro di Arpa è puntuale in ogni situazione. Andremo avanti ancora più determinati. La sostenibilità ambientale non può prescindere dal rispetto del territorio".