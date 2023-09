"Il destino ha deciso di portarti via troppo presto, lasciando un vuoto immenso in tutti noi". Queste le parole del Motoclub Gambara di cui faceva parte Cristian Capoccia, il 22enne di Leno morto in un tragico incidente in moto nella notte tra venerdì e sabato.

I funerali del ragazzo, appassionato pilota di motocross, si terranno alle 14.30 di oggi, lunedì 11 settembre, nella chiesa parrocchiale di Leno. Cristian abitava in paese insieme alla madre, al compagno di lei e alle due sorelle. Aveva studiato all'istituto Bonsignori di Remedello, indirizzo agraria. Con la moto aveva fatto parte della scuderia Pasini Racing Team.

Il terribile incidente

Verso le 2 della notte tra venerdì e sabato, il giovane è deceduto in un incidente in moto avvenuto lungo via Francesca a Cologne. Il ragazzo stava viaggiando in direzione di Chiari, quando non si sarebbe accorto della rotonda presente sulla Sp17, finendoci in mezzo prima di schiantarsi contro i cartelli stradali. Una scena terribile a cui ha assistito un automobilista, che ha subito chiamato il 112. Immediato l'intervento del soccorso sanitario, ma per il giovane non c'era già più nulla da fare.