Spacciatore di paese arrestato due volte in 20 giorni: è ancora libero

Due arresti in una ventina di giorni e sempre per lo stesso motivo: i carabinieri lo hanno trovato in possesso di diverse dosi di cocaina. A collezionarli è stato un 31enne di origine marocchina di casa a Leno, anche se ora dovrà trovarsi un altro posto dove vivere, dato che nei suoi confronti il giudice ha disposto il divieto di dimora nel territorio della nostra provincia.

Lo scorso 10 dicembre, il 31enne era stato pizzicato con 30 dosi di cocaina (in tutto 23 grammi): arrestato, ma poi rimesso in libertà dal giudice senza misure cautelari, è tornato a spacciare. Venerdì 29 dicembre i carabinieri lo hanno fermato per un controllo, mentre percorreva in auto le strade del paese: durante la perquisizione sono spuntate 9 dosi dello stesso stupefacente e sono scattate ancora le manette. Dopo la direttissima è tornato libero, ma con il divieto di abitare nel Bresciano.