Fiamme in una cascina, crolla la copertura della stalla: morto un vitello

Fiamme e paura in un’azienda agricola di Castelletto di Leno nella mattinata di ieri, giovedì 30 marzo. Un trattore parcheggiato nella rimessa della cascina ha improvvisamente preso fuoco e il rogo si è velocemente propagato ad altri due mezzi agricoli e a parte della stalla adiacente.

Nessun ferito o intossicato tra i lavoratori, ma a causa del crollo di una parte della copertura della stalla un vitello ha perso la vita. Il rogo è divampato verso mezzogiorno e sul posto sono tempestivamente intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Brescia e Orzinuovi, oltre ai carabinieri. L’incendio è stato spento in poco tempo e gli altri bovini sono stati, per fortuna, messi in salvo.

Esclusa l’origine dolosa: le fiamme sarebbero divampate dal motore del trattore che era stato da poco parcheggiato nella rimessa.