Quando i cani scappano da casa per farsi un giro al bar in piazza

Non quattro amici, ma due mastini al bar. Sdraiati, con la lingua a penzoloni, sull’uscio del locale, in attesa di dissetarsi e forse in cerca di coccole e compagnia. È lì che due cani di grossa taglia sono stati recuperati dagli addetti di Ats, dopo la chiamata fatta scattare dai clienti e dallo staff del bar al numero unico per le emergenze.

Il curioso episodio nella serata di ieri, mercoledì 19 luglio, a Leno: lo scatto che ritrae i due grossi cani all’entrata del bar Gerardini di piazza Cesare Battisti è finito pure sulla pagina Facebook del paese, nel tentativo di avvisare i proprietari dei due animali, scappati di casa forse perché spaventati da tuoni e lampi del forte temporale che si è ppi abbattuto sul Bresciano.

Prima di fermarsi al bar della piazza, i due mastini erano stati avvistati in altre zone del paese - di certo la loro presenza non passa inosservata - : qualcuno li aveva visti vagare smarriti lungo Via Mazzini e Via Ermengarda. Tutto è bene quello che finisce bene: i due docili cani, nonostante l'enorme mole, sono stati recuperati dal personale del canile sanitario gestito dall’Ats di Brescia per l'identificazione e l'eventuale restituzione ai proprietari.Â