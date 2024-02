Il dramma di Roberto, ucciso da un malore improvviso mentre lavorava

Roberto Scanzi, operaio di 59 anni, è stato stroncato da un malore improvviso, probabilmente un attacco cardiaco, mentre si trovava al lavoro in una stalla nelle campagne di Leno, lungo la Strada per Milzanello. La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di lunedì 5 febbraio: l’allarme è stato lanciato verso le 11.30 dall’azienda agricola Breda Dalè, per conto della quale l’uomo lavorava.

Stando alle prime informazioni trapelate, Scanzi si sarebbe sentito male mentre stava mungendo alcune mucche. Inutile purtroppo la corsa dei sanitari, sopraggiunti a bordo di due automediche e di un’ambulanza. Nonostante i disperati tentativi di rianimarlo, non c'è stato nulla da fare.



Originario di Verolavecchia, nella frazione di Scorzarolo, si era da poco trasferito da Bassano Bresciano a San Gervasio: lascia nel dolore la moglie Laura e le figlie Stefania e Giorgia. Il funerale si terrà nella chiesa parrocchiale di Bassano, mercoledì 7 febbraio alle ore 15; il feretro verrà poi sepolto nel cimitero locale. La camera ardente è stata allestita nella Casa Funeraria "L'oltre" di via Grandi 7 a Verolanuova. Oggi, alle 19, è in programma la veglia di preghiera.