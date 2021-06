Ragazzo scompare nel nulla, nessuna traccia da 3 giorni: ricerche senza sosta

L'auto della madre, la Fiat Seicento con cui si era allontanato da casa, è stata ritrovata in territorio di Bione, dove è stato allestito il campo base: lui, invece, sarebbe stato avvistato l'ultima volta all'uscita da un supermercato di Casto, inquadrato dalle telecamere di videosorveglianza. Proseguono le ricerche del 24enne di Leno scomparso da mercoledì, che avrebbe percorso più di 60 chilometri prima di far perdere le sue tracce.

Si è allontanato con zaino e tenda da campeggio

In famiglia (e in paese) l'apprensione è tanta: ai genitori il giovane avrebbe riferito di volersi allontanare almeno per un paio di settimane, portando con sé uno zaino attrezzato e una tenda da campeggio. Dunque l'ipotesi del gesto estremo per ora viene accantonata. Sarebbe andato via di casa per evitare di sottoporsi ad alcune cure.

Il ragazzo, infatti, anche in passato avrebbe manifestato problemi di disagio psichico. Sulle sue tracce ci sono decine di tecnici e volontari: non solo i Vigili del Fuoco, attrezzati anche con i droni a termocamera, ma anche la Protezione Civile, gli uomini del Soccorso Alpino, le forze dell'ordine. Si continua a oltranza, in un'area circoscritta ma che potrebbe presto essere estesa.