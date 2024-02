Grossi blocchi di roccia precipitano sulla strada: chiusa la Statale

Una grave frana è avvenuta nel tardo pomeriggio di domenica 11 febbraio tra Mezzolago e Molina di Ledro nell’omonima valle, intorno alle 18:45. I massi sono crollati sulla Ss 240, la strada che collega l'Eridio con il Lago di Garda: immediato intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori.

Al momento la strada è chiusa: la frana si è abbattuta al km 30,900 tra Molina di Ledro e Pieve di Ledro, in entrambe le direzioni a Mezzolago. Si invita alla prudenza chi è alla guida in quelle zone.

La nota della Provincia