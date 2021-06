"Non possiamo promuovere tutti": bufera all'esame per i futuri avvocati bresciani

L’episodio, durante l’esame per l’abilitazione con i candidati di Brescia esaminati dai commissari di Lecce, documentato in un audio è finito sui social. Verifiche del Ministero

Lecce. Sono in corso in queste ore le verifiche del ministero della Giustizia su un file audio che sta facendo il giro del web e delle chat: “Quanti ne avete promossi fino ad ora? Non possiamo promuoverli tutti, stiamo bassi”.

È accaduto durante l’esame per l’abilitazione da avvocato che si è svolto nella giornata di ieri, 4 giugno, con i candidati di Brescia esaminati dai commissari di Lecce. L’audio della riunione della commissione pugliese è rimasto acceso mentre si discuteva il giudizio da dare a uno dei candidati: tutti gli aspiranti avvocati che erano in collegamento hanno ascoltato in diretta la discussione. Da lì, il salto da Instagram a tutti i social.

Al commissario che invita i colleghi a non promuovere il candidato viene risposto: “Ho fatto apposta una domanda”. E un altro ha commentato: “Io una domanda insidiosa posso farla”. Alla fine, il candidato ha ottenuto 18 “perché i due avvocati si sono impuntati”, è la denuncia sui social. Ma nel corso della mattinata alcuni aspiranti avvocati bresciani non hanno superato la prova.

Sono 475 i candidati bresciani che stanno affrontando la prova per l’abilitazione alla professione, con questa nuova formula – solo un orale e niente scritto – a causa dell'emergenza Covid. Gli aspiranti bresciani sono esaminati dalla commissione di Lecce, mentre la commissione bresciana esamina le prove di Ancona.

Fonte: Lecceprima.it