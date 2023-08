Barca perde gasolio davanti al porto: maxi sversamento, stop ai bagni

Lago di Garda. Uno sversamento accidentale di gasolio da un’imbarcazione (circa 60 litri) ha inquinato le acque adiacenti al porto vecchio di Lazise, nel pomeriggio di lunedì.

Allertati intorno alle 15.20, i vigili del fuoco di Bardolino si sono recati sul posto con la squadra nautica per posizionare in acqua le barriere galleggianti, con lo scopo di circoscrivere la chiazza che stava per interessare anche le rive della vicina spiaggia.

Per verificarne l'estensione è intervenuto anche il Nucleo Droni dei pompieri, che ha calcolato una superficie di inquinamento di circa 31mila metri quadrati.

Sul posto anche ARPAV, guardia costiera, protezione civile e il sindaco del comune gardesano, che ha emesso un’ordinanza per vietare la balneabilità nella zona per 3 giorni.

Le operazioni di posizionamento delle barriere assorbenti si sono concluse alle 23.15 ieri e il personale ARPAV continuerà a monitorare l'area nei prossimi giorni.



Fonte: Veronasera.it