Sfreccia con una bici elettrica per le vie del paese: multa da 6mila euro

Multato, e pesantemente, per aver sfrecciato per le vie del paese in sella a una bici elettrica. È successo sul Lago di Garda, a Lazise: un giovane ha insospettito la polizia locale per l'eccessiva velocità della ebike sulla quale viaggiava, pare senza nemmeno pedalare.

L'ispezione ha fatto emergere che non si trattava di una normale bicicletta a pedalata assistita: per le sue caratteristiche e la potenza rientrava nella categoria dei ciclomotori. E quindi sono scattate le sanzioni per le violazioni commesse dal ragazzo: guida senza patente, mancanza di assicurazione e di caso. Il totale delle multe è di circa 6mila euro, che si riducono a 4.200 con l'opzione del pagamento anticipato.

Il giovane avrebbe riferito di aver acquisito la bici sul web e pare non fosse a conoscenza dell'eccessiva potenza, giustificazioni che non sono servite ad evitare di pagare le sanzioni. Non sarebbe nemmeno un caso isolato a Lazise: nel corso del 2023 sono ben 7 le persone pesantemente sanzionate perché guidavano una bici assimilabile a ciclomotori o, addirittura, a motocicli.