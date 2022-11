Cadono massi pesanti diversi quintali: chiusa la strada intercomunale

Caduta massi e strada chiusa: è successo domenica pomeriggio a Lavenone, lungo la strada intercomunale nota come Via per Presegno che porta fino all'omonima frazione. Dalla montagna, fa sapere il Comune, "si è verificato un distacco roccioso di notevoli dimensioni che ha invaso l'intera carreggiata": sulla strada rocce del peso di diversi quintali.

Le prime segnalazioni intorno alle 17: il distacco dei massi si è verificato a circa 3 chilometri dall'abitato di Lavenone, ben oltre la chiesa della Madonna alle More e il bivio per la località Ponte Agro. Fortunatamente nessuno si è fatto male, ma i sopralluoghi effettuati dai tecnici del Comune, dai Vigili del Fuoco e dalla Protezione Civile al momento non hanno potuto escludere ulteriori cadute di massi e rocce.

L'ordinanza del sindaco

Da qui la decisione del sindaco Franco Delfaccio di firmare un'ordinanza, in vigore fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, che prevede il divieto di transito, sosta e fermata di veicoli e pedoni nel tratto compreso tra il km 2,8 e il km 3,2 della Via per Presegno. Questo perché, si legge, "allo stato attuale non è possibile eseguire gli opportuni approfondimenti per la valutazione della stabilità del versante, e pertanto permangono evidenti rischi per l'incolumità pubblica". Chiunque dovesse violare l'ordinanza rischia una denuncia penale per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità (articolo 650).