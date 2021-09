Precipita dal ponte mentre fa una foto: donna soccorsa dall'eliambulanza

Sabato mattina, l'eliambulanza è intervenuta per soccorrere una turista tedesca di 58 anni, caduta dal ponte in pietra che attraversa il torrente Abbioccolo, in località Ponte Agro a Lavenone.

In vacanza in un campeggio sul lago d'Idro, la 58enne era impegnata in un'escursione in e-bike insieme al marito. Una volta arrivata sul ponte, si è fermata per farsi scattare una foto, ma la staccionata a cui era appoggiata ha improvvisamente ceduto ed è caduta di sotto. Un volo di oltre tre metri: per fortuna il casco e lo zaino hanno attutito il rovinoso impatto con le rocce, evitando conseguenze ben più gravi.

Raggiunta dagli uomini del soccorso alpino, è poi stata caricata sull'eliambulanza sopraggiunta da Bergamo, per il trasporto alla Poliambulanza di Brescia in codice giallo.