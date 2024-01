Troppi incidenti sull'ex Statale: ora se piove c'è il limite di 30 km/h

Lavenone, 237 del Caffaro: il numero degli incidenti stradali non cala, il Comune e la Provincia di Brescia segnalano da tempo una situazione critica, che non è migliorata sebbene sia stato esteso il limite di 50 km/h a tutto il centro abitato. Si registrano soprattutto auto uscite di strada durante le giornate piovose o in cui cade la neve.

Il problema, nella maggior parte dei casi, è il rispetto del limite di velocità. Per questo motivo, l'amministrazione comunale ha deciso di abbassarlo ulteriormente a 30 km/h su tutta l'ex Statale, naturalmente nella parte che attraversa il territorio lavenonese. Non sarà sempre in vigore, ma – si legge nell'ordinanza firmata dal sindaco – solamente "in occasione di piogge e condizioni meteo avverse".