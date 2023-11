Piogge torrenziali, le vie sono come fiumi: la strada diventa una cascata

Nuovo allarme nella tarda mattinata di oggi, venerdì 3 novembre, per il fiume Chiese: a causa delle nuove e intense precipitazioni ha rotto, ancora, gli argini. "Il limite di esondazione è stato nuovamente superato di una decina di centimetri", ha scritto sui social il sindaco di Gavardo Davide Comaglio. L’attenzione sul livello del corso d'acqua, esondato nella notte in più punti, resta quindi alta, altissima.

Da Gavardo a Villanuova; da Vestone a Vobarno: numerosi gli interventi per strade e cantine allagate. Impressionanti le immagini che arrivano da Lavenone, girate dagli agenti dell’aggregazione della polizia locale della Valsabbia impegnati da ore per monitorare i punti più critici. Le vie del centro sono completamente allagate: in particolare la strada che scende dalla frazione alta, e porta alla farmacia del paese, si è trasformata in una vera e propria cascata.