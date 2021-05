Uscite di casa, sono scomparse nel nulla: il mistero di Claudia e Laura

Ci sono gli elicotteri in volo, oltre un centinaio di persone impegnate sui due fronti, tecnici e volontari di Protezione Civile, gli specialisti dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino: dalla Valcamonica alla Valsabbia è ingente la mobilitazione messa in campo per le ricerche di Laura Ziliani, 55 anni, e Claudia Goffi, 62. Le due donne risultano scomparse ormai da giorni.

Le ricerche di Laura Ziliani

La prima, Laura Ziliani, sabato mattina si è allontanata dalla sua casa di Temù (dove si muoveva spesso, soprattutto nei weekend, anche se oggi vive a Brescia e lavora a Roncadelle) e da quel momento si sono perse le sue tracce: sarebbe stata avvistata da una coppia di giovani donne e poi nulla più. Con sé non aveva il cellulare.

Le ricerche si sono concentrate inizialmente nella zona di Gario e Villa Dalegno, lungo i suoi presunti spostamenti: ma con il passare dei giorni si sono estese sempre più, fino a coprire un'area di diversi chilometri quadrati. Purtroppo ancora senza esito, dopo quattro giorni: ma sono già riprese all'alba di mercoledì, e continueranno senza sosta fino a nuovo ordine.

Le ricerche di Claudia Goffi

Situazione simile a Muscoline, dove è da domenica pomeriggio che non si hanno notizie di Carla Goffi. La donna sarebbe uscita di casa, da Moniga del Bosco, nel primo pomeriggio di domenica: ci sono tre telecamere (due private e una pubblica) che l'hanno inquadrata intorno alle 13.30 nella zona di Canova e Longavina. Il figlio l'ha vista per l'ultima volta domenica mattina: ma si lavora su un altro avvistamento, nel pomeriggio.

Al momento risultano schierati una sessantina di effettivi tra Protezione Civile, Vigili del Fuoco, volontari del Comune, Polizia Locale e Carabinieri. E' stato svuotato anche il canale della centralina idroelettrica. Mercoledì in volo si è alzato anche l'elicottero dei Vigili del Fuoco, mentre i sommozzatori e gli specialisti del Saf, il Nucleo speleo-alpino-fluviale, continuano a scandagliare anche il fiume Chiese.