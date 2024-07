Non solo Giacomo Bozzoli: altri 3 condannati "bresciani" sono in fuga

Non solo Giacomo Bozzoli nell'elenco dei latitanti bresciani. Ma se l'imprenditore 39enne alla fine è stato preso nella sua villa di Soiano, non è così per i tre ricercati di origine pakistana accusati e condannati per maltrattamenti nei confronti di quattro sorelle, che sarebbero state vessate per anni in quanto non si sarebbero comportate come delle "brave musulmane". Botte, schiaffi e pugni, tirate di capelli, perfino minacce di morte: un incubo durato a lungo e interrotto solo dalla denuncia della sorella più grande, oggi 25enne.

Chi sono i tre latitanti

La condanna definitiva è arrivata ai primi di luglio con la Cassazione: come scrive il Giornale di Brescia, dovranno scontare 5 anni di carcere sia i genitori delle ragazze (il padre Sarwar Mohammad, 67 anni, e la madre Shamshad Bashir, 48) che il fratello, il 29enne Amanat Ali. Della donna si sarebbero perse le tracce ormai da tempo: potrebbe essere tornata in Pakistan.

Padre e figlio, invece, erano attesi nella loro abitazione di Brescia: gli agenti della Questura di Brescia sono intervenuti per portarli in carcere ma non li hanno trovati. Per loro, come già per Bozzoli una decina di giorni fa, è scattato allora il decreto di latitanza con conseguente mandato di cattura. Le forze dell'ordine sono già state informate e sono ovviamente al lavoro.