Ricercato internazionale per droga, lo trovano nascosto in un mobiletto

Ricercato in tutta Europa e oltre: si nascondeva nello stesso caseggiato di Cividate al Piano (Bg) dove abita il fratello. E proprio sullo stabile si è concentrata l'attenzione dei militari di Chiari, fin dalla fine del 2022. Sull'uomo, classe 1971, pendeva infatti un mandato di cattura internazionale per traffico di droga: avrebbe dovuto trovarsi in carcere, per scontare una condanna a sei anni.

Il primo blitz a casa del fratello del latitante, scattato all'inizio di marzo, non era andato a buon fine. Ma i carabinieri di Chiari non hanno desistito e sono tornati a bussare alla porta delle abitazioni del complesso residenziale, in piena notte, lo scorso weekend. Nel mirino degli uomini dell'Arma è finito anche l'appartamento adiacente a quello dove vive il parente del 50enne, che è stato perquisito a fondo.

Il latitante è stato scovato all'interno di un piccolo mobile: lì si era rifugiato prima dell'irruzione in casa dei militari. Inevitabili le manette, così come il successivo trasferimento in carcere. Guai anche per l'uomo che vive nell'abitazione dove si nascondeva il 50enne: è stato denunciato per favoreggiamento ma pure per furto aggravato, dato che si era allacciato abusivamente alla rete elettrica nazionale.