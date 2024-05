🔴 Studentessa di 23 anni uccisa da una meningite fulminante

Un dramma che sconvolge la comunità di Gonzaga e tutto il Basso Mantovano: Lara Ponticiello, studentessa di soli 23 anni, è morta a Berlino per una meningite fulminante. Si trovava in Germania per un periodo di studio in Erasmus: si è sentita male venerdì, trasferita d'urgenza in ospedale a poche ore dal primo episodio, poi aggrappata alla vita fino a domenica, il giorno del triste epilogo.

La salma verrà presto riportata in Italia, a disposizione della famiglia: come detto originaria di Gonzaga, lascia nel dolore i genitori Roberta e Simone, la sorella Gaia, il fratello Loris. Dopo il diploma al liceo linguistico, a Suzzara, si era laureata in Lingue all'Università di Bologna: ora era iscritta al percorso magistrale e in questi mesi era impegnata con l'Erasmus.