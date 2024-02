Lapidi rimosse in anticipo: l'amarezza dei parenti dei defunti

Una vicenda che lascia tanto amaro in bocca, perché tocca nel profondo la sensibilità di parenti e amici dei defunti. La storia, raccontata dal Giornale di Brescia in edicola stamane, proviene dal cimitero di Fornaci, più precisamente dal quadrante ovest.

Nei giorni scorsi i parenti dei defunti qui tumulati sono stati debitamente avvisati della prossima esumazione delle salme. Con qualche giorno d'anticipo però, nella giornata di venerdì le ruspe e gli operai della ditta incaricata delle operazioni sono entrati in azione per i lavori propedeutici alle esumazioni, fondamentalmente per asportare le lapidi marmoree.

Di questa procedura non erano stati avvisati i parenti, che una volta giunti nel camposanto - alcuni perché avvisati in tempo reale da altri visitatori del cimitero - hanno trovato a terra i resti delle lapidi, le croci, i decori, e in alcuni casi anche le fotografie stampate su ceramica dei propri cari (fortunatamente non le fotografie vere e proprie, conservate dagli operai in una scatola). Profondo il rammarico di alcune di queste persone, che avrebbero voluto essere informate anche di questi lavori preliminari, quantomeno per visitare un'ultima volta i loro cari.