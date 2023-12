Sconto milionario del fisco all'architetto di Vladimir Putin

Uno sconto da milioni di euro sulla pena pecuniaria, aspettando l'esito del processo che – per ora – è stato rinviato al 4 aprile prossimo. Sono gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda che vede protagonista l'architetto Lanfranco Cirillo, residente in una super-villa di Roncadelle e da anni alla ribalta delle cronache in quanto definito “architetto di Putin” oltre che di numerosi altri oligarchi. Sul tema ci ha pure scritto un libro: “L'architetto di Putin. La mia vita nella Russia degli oligarchi”, pubblicato da poche settimane e in cui racconta la sua storia, “architetto di riferimento dell'oligarchia da oltre trent'anni”.

Le indagini e i sequestri

Sul fronte dei presunti reati fiscali, Lanfranco Cirillo – oggi 64 anni – è stato accusato di frode fiscale, riciclaggio, esterovestizione e contrabbando. Nel corso delle indagini gli sono stati sequestrati beni mobili e immobili e denaro contante per oltre 141 milioni di euro: il blitz nell'agosto del 2022 da parte della Guardia di Finanza di Brescia. Tra i beni sequestrati abitazioni di lusso, opere d'arte anche di Picasso e Cezanne, perfino un elicottero. La Procura contesta almeno 50 milioni di euro di debiti fiscali. Con il probabile accordo raggiunto in tribunale in questi giorni, tale cifra potrebbe essere dimezzata. Ma si attendono gli esiti dell'iter processuale, come detto aggiornato alla prossima primavera.

La versione di Cirillo

Questo dichiarava Lanfranco Cirillo la scorsa estate con riferimento alla prima "tappa" del processo, il 5 dicembre: “Dopo un'indagine iniziata nel 2021, 63mila intercettazioni, rogatorie in 5 Paesi, un enorme utilizzo di mezzi e uomini, un ordine di arresto italiano, europeo e interpol nei miei confronti, il dibattimento che doveva iniziare a febbraio non potrà cominciare prima di dicembre. Questo perché non posso espatriare per esercitare il mio diritto di difendermi nel processo. Non si è mai tenuto conto delle mie due nazionalità, di due Paesi in guerra o, almeno, in rapporti non amichevoli. Oggi sono qui con tanto di Red Notice, misura fantasiosa trattandosi nel mio caso soltanto di un presunto reato fiscale, senza che mai sia stata inoltrata una regolare richiesta di estradizione e senza che io abbia mai avuto nemmeno un interrogatorio di garanzia. Di fatto sono stato privato della mia libertà e della mia reputazione per una contestazione che avrebbe potuto essere affrontata e risolta a livello di Agenzia delle Entrate, non certo con questo clamore e dispiegamento di forze del tutto sproporzionato”. Prossima udienza il 4 aprile.