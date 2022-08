"Il mio amico è scomparso nel lago!", lui torna in spiaggia e si accende una sigaretta

Si chiama Jakob, 23 anni: è il turista tedesco dato per disperso domenica pomeriggio sul lago d'Iseo. Allarme rientrato dopo diverse ore di ricerche: intorno alle 20 è stato avvistato da un barcaiolo che l'ha caricato a bordo per riportarlo in spiaggia a Iseo. Non stava annegando: stava rientrando a riva dopo aver attraversato il Sebino a nuoto. Ora potrebbe rischiare una multa di 1000 euro per aver nuotato senza boa di segnalazione. Sembra esclusa l'ipotesi di una denuncia per procurato allarme.

Tutto è successo nel pomeriggio. A chiamare aiuto è stato l'amico che era con lui: ai carabinieri avrebbe riferito di essersi addormentato al sole, verso le 16.30, e al risveglio di non aver più visto il 23enne, che aveva lasciato a riva i suoi effetti personali. Inevitabile pensare anche al peggio: la macchina dei soccorsi si è mossa rapida, ricerche in acqua (anche con i sommozzatori) e a terra.

Ritrovato dopo tre ore

Niente da fare per almeno tre ore, finché non è arrivato l'atteso avvistamento. Tornato a riva, il turista ha rollato una sigaretta, l'ha accesa e – in tutta calma – ha raccontato con genuina sincerità quello che aveva fatto: da qualche giorno stava organizzando la traversata del lago a nuoto. E così ha fatto domenica: è partito da Iseo e ha raggiunto l'altra riva, all'altezza di Predore. Qui si è riposato prima di tuffarsi di nuovo e ripartire. Nel mentre il suo amico aveva già dato l'allarme. Per fortuna è stato ritrovato sano e salvo.