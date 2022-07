Si tuffa nel lago e sbatte sulle rocce: ragazzino grave in ospedale

Un ragazzino di 15 anni è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Trento dopo un pericoloso tuffo - che ha rischiato di finire in tragedia - nelle acque del Lago di Garda. L'adolescente si sarebbe tuffato dalla cosiddetta "madonnina", lungo la statale tra Torbole e Riva, da un'altezza di 10 metri. Ma prima di raggiungere le acque del Benaco si sarebbe schiantato sulle rocce sottostanti.

Il fatto è accaduto poco prima delle 16 di venerdì primo luglio. Stando a quanto riporta Trentotoday.it, il 15enne sarebbe stato provvidenzialmente soccorso da due giovani bagnanti: hanno assistito casualmente al tuffo e, vista la gravità della situazione, hanno trasportato il ragazzino sanguinante fino alla spiaggia "Baia azzurra" di Torbole a bordo della loro tavola da Sup.

Qui sono intervenuti il personale di spiagge sicure e i vigili del fuoco di Riva del Garda, abilitati al soccorso acquatico, per prestare le prime cure al 15enne in attesa dell'elisoccorso. Sul posto anche una motovedetta della capitaneria di Salò - a supporto e i carabinieri - per i rilievi del caso. Il ragazzo non avrebbe mai perso conoscenza, ma è stato ricoverato in codice rosso a causa delle numerose ferite lacero-contuse riportate.