Il lago si tinge di giallo, scatta l'allarme ambientale: "È solo sabbia"

La strana colorazione assunta del lago di Garda tra Riva e Torbole ha inquietato e preoccupato parecchio: le chiazze rosse e gialle sono state avvistate soprattutto nelle località dell'alto Benaco. Decine le segnalazioni sui social e non solo, tanto che sulla questione è intervenuta pure l'amministrazione comunale di Riva del Garda, che ha voluto tranquillizzare e rassicurare la cittadinanza: nessun allarme inquinamento, perchè "è solo sabbia".

"Il fenomeno è noto, non infrequente e, per questi giorni, ampiamente previsto - fa sapere l'amministrazione comunale - . La presenza di un ciclone in discesa dal Nord Atlantico, infatti, richiama correnti calde dal deserto del Sahara, il che implica il sopraggiungere di grossi quantitativi di pulviscolo desertico, che la pioggia ha raccolto e convogliato nel lago".

Un'ulteriore conferma è arrivata dal sopralluogo compiuto, nella giornata di Pasqua, dall’assessore alla qualità urbana di Riva del Garda e dal tecnico comunale reperibile.