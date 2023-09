Gita in barca sul lago, si tuffa e non riemerge: trovato morto sul fondale

Una gita su una nave da minicrociere per ammirare i tesori del lago di Garda e fare il bagno nelle splendide acque a largo di Punta San Vigilio si è trasformata rapidamente in tragedia. Uno dei turisti a bordo, un ragazzo di soli 27 anni, non è più riemerso dopo essersi tuffato dalla nave. Nessuno lo ha più visto e, verso le 14.30 di domenica 3 settembre, è scattata la richiesta di aiuto.

La guardia costiera di Salò ha fatto convergere sul punto due unità navali. A bordo di una di queste imbarcazioni c’era un soccorritore marittimo: si è immerso nel punto in cui si era tuffato il giovane, ma il fondale - profondo più di 16 metri - e l'acqua torbida non hanno permesso di ritrovamento del ragazzo in tempi brevi.

Ricerche in superficie e in profondità

Sono stati quindi chiamati i sommozzatori dei vigili del fuoco di Bardolino e di Venezia e i sub della guardia costiera di San Benedetto del Tronto. E sul posto sono state anche inviate le unità dei Volontari del Garda per le ricerche strumentali di profondità e l’unità della polizia di Peschiera del Garda per le attività di ricostruzione dell’evento, oltre all'idroambulanza della Croce Rossa e alla motovedetta dei vigili del fuoco di Bardolino per l’assistenza alle operazioni subacquee.

Le ricerche si sono protratte per ore, fino al tragico ritrovamento avvenuto verso le 21.30, quando i sommozzatori hanno individuato il corpo senza vita del 27enne adagiato sul fondo, a 18 metri di profondità.

La salma del ragazzo è stata recuperata dall'unità navale dei vigili del fuoco di Bardolino e trasportata in spiaggia. Quanto accaduto è ora al vaglio degli agenti della polizia di stato, che stanno indagando per ricostruire la dinamica della tragedia.