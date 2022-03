Precipita sotto gli occhi degli amici: grave escursionista bresciano

Dramma sfiorato verso mezzogiorno di domenica in Alta Valcamonica. Un escursionista bresciano di 60 anni si è infatti gravemente ferito, mentre – in compagnia di un gruppo di amici – si trovava in prossimità del sentiero che costeggia il lago Aviolo.

Pare che l'uomo sia scivolato su una cascata di ghiaccio, 'volando' di sotto per una decina di metri e riportando lesioni a gambe e schiena al momento dell'impatto.

Per i soccorsi è stato necessario far intervenire l'eliambulanza, che ha poi trasportato il ferito all'ospedale di Sondrio. Stando a fonti ospedaliere, il 60enne non sembra essere in pericolo di vita.