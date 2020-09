Tragedia in montagna: ragazzina precipita nel vuoto e muore sul colpo

Tragedia sabato mattina sulle montagne della Valcamonica: una ragazzina di 17 anni è precipitata mentre percorreva il sentiero che da Vezza d'Oglio porta al Lago d'Aviolo. Per lei non ci sarebbe stato più nulla da fare.

Al momento in cui si scrive sono pochi i dettagli del dramma, e non sono ancora state diffuse le generalità della vittima. L'incidente mortale è avvenuto in una zona piuttosto impervia, verso mezzogiorno.

Sul posto ci sono i carabinieri di Vezza D'Oglio, che dovranno ricostruire la dinamica dell'accaduto, e gli operatori del soccorso alpino della Guardia di Finanza, che si stanno occupando delle operazioni di recupero della salma.