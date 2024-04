Ruba vestiti, spruzza lo spray al peperoncino e tenta la fuga: arrestato

La vigilanza interna lo stava tenendo d'occhio, e lui, pensando di essere inosservato, ha rubato i capi d'abbigliamento per poi tentare la fuga. È accaduto nel pomeriggio di venerdì, 12 aprile, attorno alle 16:30, in un negozio di abiti di via Salgari, a Brescia.

A dare l'allarme alla Volante della Polizia è stata la stessa vigilanza del negozio. Una volta sul posto gli agenti hanno avuto vita facile con il ladro, un pregiudicato di 38 anni, ma hanno scoperto che lo stesso aveva spruzzato spray al peperoncino per tentare di allontanare le guardie e darsi alla fuga.

Nella perquisizione, oltre ai capi d'abbigliamento sottratti sono stati trovati altri oggetti frutto di precedenti furti. L'uomo, straniero, è stato arrestato per tentata rapina impropria e al contempo denunciato per ricettazione e per soggiorno irregolare.