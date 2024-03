Ladro in trasferta sull'auto rubata: quattro colpi, poi la cattura

In altri tempi sarebbe stato definito "un ladro di polli". Un uomo di 66 anni residente in provincia di Bolzano ha trascorso gli ultimi giorni nella nostra provincia, in particolare in Valsabbia. Turismo? No, più che altro lavoro: l'uomo è un ladro, e si è dato da fare parecchio durante la sua permanenza in terra bresciana. A ricostruirne spostamenti e furti sono stati gli agenti dell'Aggregazione della Polizia locale della Valle Sabbia.

Il primo colpo è stato un furto di pochi spiccioli nel registratore di cassa di un ristorante di Treviso Bresciano. Il proprietario ha sporto denuncia quando si è accorto che il ladro ha forzato la serratura del portoncino e si è introdotto nel locale. Grazie alle riprese delle videocamere installate nella zona, gli agenti hanno individuato il mezzo con il quale l'altoatesino si spostava, e si sono messi sulle sue tracce fino al momento decisivo, durante un controllo a Vestone, dove è stato fermato.

Una volta bloccato, gli agenti hanno scoperto gli altri colpi messi a segno dal ladro. Nell'auto, una Suzuki Vitara, risultata rubata qualche giorno prima a Bolzano, c'erano alcune taniche di gasolio, rubato da alcuni trattori della zona, che l'uomo avrebbe usato per la propria auto e poi cercato di vendere. Ma non è finita: l'uomo aveva con sé una macchina fotografica, bottino di un altro colpo del quale il ladro non ha voluto fornire i dettagli. L'ultimo colpo nella struttura ricettiva dove dormiva, a Capovalle, nella quale durante la sua permanenza sono spariti dei soldi.

L'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica per furto in abitazione e ricettazione.