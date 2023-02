Si sveglia e trova un ladro armato in camera da letto: paura per una donna

La proprietaria di casa dormiva tranquillamente nel suo letto quando ha sentito dei rumori, ed ha aperto gli occhi. Un'esperienza davvero "indimenticabile", quella vissuta sulla sua pelle da una donna di Rovato, residente in via San Vincenzo. La vicenda è riportata dal quotidiano Bresciaoggi, e fa parte del bilancio annuale diffuso dalla Polizia locale del Comune franciacortino.

Nel corso del 2022 le automobili sequestrate in quanto prive di copertura assicurativa sono state addirittura 270. 4.454 le sanzioni per violazioni del codice della strada, e 214 le patenti ritirate (31 per ebbrezza alcolica o utilizzo di stupefacenti). 24 invece le persone alla guida senza avere la patente, sei delle quali con documenti falsi, e ben 219 i verbali amministrativi per abbandono di rifiuti. Complessivamente è dell'89% la percentuale dei verbali regolarmente pagati.

Oltre ai reati legati alla strada, ciò che tiene occupate non poco le forze dell'ordine sono i furti in abitazione. L'ultimo caso, quello anticipato sopra, giovedì notte una donna è stata svegliata in casa propria dai rumori di un ladro, e si è trovata faccia-a-faccia col malvivente armato di coltello. L'uomo aveva già la refurtiva in mano, ma alle urla della donna ha abbandonato il bottino ed è fuggito facendo perdere le proprie tracce.