Sorpreso a rubare le bici degli studenti: «Lo faccio per campare»

Fermato dalla Polizia locale del Monte Orfano, ha ammesso di rubare per necessità. Un 45enne di Ospitaletto è stato denunciato per avere messo a segno innumerevoli furti tra la città e l'Ovest, in diverse stazioni ferroviarie ma anche, ripetutamente, nel parcheggio interno delle biciclette della scuola media di Coccaglio. La notizia è riportata da PrimaBrescia.

I fatti. Dopo diverse denunce di furto da parte di cittadini franciacortini, in particolare a Coccaglio, gli agenti del comando della Polizia locale del Monte Orfano grazie alle immagini della videosorveglianza comunale e alle testimonianze della popolazione hanno percorso una pista che portava a un 45enne di Ospitaletto.

Fermato, l'uomo ha ammesso le proprie responsabilità, ed è stato possibile ricostruire la sua "carriera". Il 45enne si spostava tra le stazioni ferroviarie di sulla linea tra Brescia e Palazzolo sull'Oglio, prelevando le biciclette più appetibili. Un bacino di bottini l'ha poi trovato nel parcheggio interno della scuola media di Coccaglio, dove ha rubato diversi mezzi dei ragazzi del paese. Tutte le due ruote prelevate venivano rivendute per pochi euro, nonostante alcuni mezzi valessero anche oltre 600 euro. L'uomo è stato denunciato per furto e ricettazione. Gli agenti lo hanno altresì segnalato ai Servizi sociali di Ospitaletto.