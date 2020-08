Ne ha fatte sparire 14 nel solo Bresciano: preso il Lupin delle auto rubate

I Carabinieri di Verolanuova hanno arrestato e portato in carcere un 59enne originario della provincia di Foggia, ma residente a Paderno Dugnano (Mi): i militari sono riusciti a ricostruire 14 furti d'auto parcheggiate in strada, avvenuti in numerosi comuni della provincia di Brescia. Il malvivente (un pregiudicato) lavorava con un complice che dev'essere ancora identificato.

A seguito di lunghe indagini, i militari hanno richiesto al pm la misura restrittiva a carico dell’uomo. Concordando con la tesi investigativa, il gip ha emesso un'ordinanza di "custodia cautelare in carcere", che i carabinieri hanno eseguito, unitamente ai colleghi della tenenza di Paderno Dugnano, presso l'abitazione del "Lupin" delle auto rubate.