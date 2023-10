Si ferisce e lascia tracce di sangue: arrestato ladro seriale

Non solo il suo volto, ma anche il suo profilo genetico erano noti alle forze dell'ordine. È bastata una traccia di sangue, involontariamente lasciata sul luogo di uno dei suoi ultimi furti, per incastrarlo e arrestarlo. Il ladro seriale è un uomo di 41 anni, residente nel basso Garda. Le manette sono scattate lo scorso martedì, quando i carabinieri di Castiglione delle Stiviere hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Secondo gli investigatori, avrebbe commesso numerosi reati contro il patrimonio.

Come accennato, i militari sono riusciti a individuarlo grazie alla sua impronta genetica, rilevata sul luogo del crimine: un elemento cruciale per collegarlo eventualmente a precedenti atti criminali. Il 40enne si è ferito durante un furto avvenuto nel comune di Castiglione delle Stiviere, lasciando tracce di sangue su cocci di vetro che sono stati raccolti dai carabinieri durante l'indagine sul posto e inseriti in un'apposita banca dati. Questo ha permesso alle forze dell'ordine di identificarlo.

 Il 41enne ha già avuto problemi con la giustizia in passato, sempre in relazione a reati contro il patrimonio. Dopo l'arresto, è stato accompagnato nel carcere di Mantova, dove nelle prossime ore sarà sottoposto a interrogatorio da parte del giudice per le indagini preliminari.