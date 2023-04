Ladro spintona un cliente e tenta la fuga dal supermercato: poliziotto fuori servizio lo ferma

Uno è stato arrestato, l'altro è fuggito ed ha fatto perdere le proprie tracce. Quella di giovedì è stata una serata movimentata per un supermercato cittadino, all'interno del quale due ladri sono stati colti in flagrante mentre prelevavano alcune bottiglie di alcolici.

I fatti. Un addetto alla vigilanza del punto vendita ha notato i due individue aggirarsi con fare sospetto lungo le corsie del supermercato. Una volta che hanno capito di essere stati visti, i due si sono indirizzati verso l'uscita: a quel punto un cliente coraggiosamente ha cercato di fermarli, ma nella colluttazione è stato spintonato e allontanato.

Una volta fuori dal punto vendita i due evidentemente pensavano di averla fatta franca, ma non avevano fatto i conti con un agente di polizia fuori servizio che tansitava a bordo della propia auto nei pressi del supermercato. Il poliziotto senza esitazioni si è messo all'inseguimento, ed ha bloccato uno dei due mentre l'altro fuggiva. Posto in arresto, il ladro è finito davanti al giudice nel processo per direttissima, nel quale l'arresto è stato convalidato.