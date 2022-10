Sette colpi in tre giorni: paese sotto scacco dei ladri

«Chiedo alla cittadinanza la massima attenzione a segnalare al numero di pronto intervento 112 qualunque fenomeno o mezzo sospetto presente nella propria zona»: questo il messaggio del primo cittadino di Remedello, Simone Ferrari, rivolto alla propria cittadinanza, alle prese con un'escalation di furti nelle abitazioni.

Stando alla ricostruzione del quotidiano Bresciaoggi, i colpi - messi a segno o tentati - sarebbero stati almeno sette in tre giorni, a remedello di Sopra. Mercoledì mattina tre abitazioni sono state svaligiate in via Europa e via Silvio Pellico. Altri quattro colpi sono stati segnalati la scorsa notte in via Tonini e via Aldo Moro. In alcuni casi i ladri sono entrati nelle case mentre i proprietari dormivano nelle loro camere da letto.

«Le Forze di Polizia (locale e carabinieri) sono al lavoro per prevenire e assicurare i colpevoli alla giustizia - continua il sindaco nella sua comunicazione - come comune abbiamo rafforzato il servizio di vigilanza notturna già operativo da un paio d'anni sul nostro territorio. Tutti i varchi di accesso in entrata nel nostro comune sono presidiati da sistema di lettura targhe».