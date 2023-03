Ladro in pizzeria: via con e-bike e Vespa delle consegne a domicilio

Si è completamente disinteressato di un cellulare e un tablet in bella vista sul bancone, ed anche - incredibilmente - dell'incasso nel registratore. Un giovane, ripreso dalle telecamere di sicurezza del locale, nella serata di venerdì è entrato indisturbato nella pizzeria Santa in piazza Garibaldi, nello storico quartiere di Capolaterra a Desenzano del Garda. Non si tratta purtroppo del primo colpo messo a segno nella zona, negli ultimi mesi presa di mira da criminali, come riportato dal quotidiano Bresciaoggi.

Il furto è avvenuto venerdì sera, dopo la chiusura del locale, attorno alle 22:00. Un giovane ladro ha sfondato la vetrina ed ha portato via una bicicletta elettrica ed una Vespa 50 utilizzate per le consegne a domicilio delle pizze. Il tutto è avvenuto in pochissimi istanti, non si esclude che vi sia stato un complice all'esterno del locale. Con ogni probabilità il bottino sarà venduto a ricettatori.