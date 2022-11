Ladri scatenati in paese: svaligiata la casa dell'ex sindaco, aperta la cassaforte

Ladri in azione a Manerbio nella giornata di giovedì, all'interno della casa di via Palestro dell'ex vicesindaco leghista Ferruccio Casaro: "Dalle 17.15 alle 18.10 mi hanno fatto visita in casa dei ladri", ha reso noto Casaro in un post pubblicato su Facebook.

Dopo aver fatto irruzione nell'abitazione, i malviventi hanno tagliato la cassaforte con il flessibile e hanno portato via un armadio corazzato con dentro delle armi: "Per loro fortuna quando sono rientrato non c'erano più – si legge ancora nel post –. Chi dovesse vedere dei resti dell'armadio o documenti mi può contattare". In tutto sono stati rubati denaro, gioielli e tre fucili.

Sempre nella stessa serata, sono avvenuti altri tentativi di furto in due appartamenti del centro storico, colpi probabilmente non andati a segno perché i malviventi, mentre cercavano di forzare le serrature delle porte d'ingresso, hanno sentito rincasare i proprietari. Sono in corso le indagini dei carabinieri della locale stazione.