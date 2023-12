Nella notte ignoti spengono i lampioni della luce: paura per i furti

Due uomini, entrati in azione tra le 23 e le 3 di notte, hanno letteralmente tagliato i cavi di alimentazione dei lampioni della luce, lasciando al buio alcune vie. Si tratta di "semplici" vandali, o piuttosto dell'azione preparatoria di un colpo, messa a segno da ladri?

Il fatto è accaduto nella notte tra lunedì e martedì a Capriolo, nella zona di paese al confine con Adro. Se si esclude l'ipotesi dei vandali (sembrerebbe infatti troppo accurata l'azione), non resta che ipotizzare il tentativo del furto dei cavi di rame, oppure il tentativo di agire indisturbati nell'avvicinamento a un'abitazione da svaligiare.

Nelle ultime settimane si assiste a un'escalation di colpi nelle abitazioni, al punto che anche le forze dell'ordine hanno diramato dei consigli per difendersi dai ladri (che sono arrivati a suonare ai campanelli delle case per sapere se entrare oppure no). Nella zona non si sono in ogni caso registrate denunce, dunque qualcosa potrebbe avere fatto cambiare idea alla coppia di ladri. Sul fatto indagano Carabinieri e Polizia locale.