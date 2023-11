Colpo grosso nel negozio di elettronica: ladri via con 50mila euro di cellulari

Dopo il magazzino degli abiti firmati, il negozio di elettronica. Come se non bastasse il colpo messo a segno a Poncarale, che ha fruttato milioni di euro a una banda specializzata, i ladri in questa ultima settimana hanno colpito anche in un altro Comune della provincia, Montichiari.

Nella notte tra il 24 e il 25 novembre una banda, armata di flessibile, è riuscita a squarciare la saracinesca del negozio Trony di Montichiari, in via Brescia, zona Fiera. Nonostante suonasse la sirena dell'allarme, i ladri hanno puntato il reparto dedicato alla telefonia mobile ed hanno prelevato una settantina di 70 cellulari prime di dileguarsi velocemente tra le strade della Bassa.

Il colpo avrebbe fruttato circa 50mila euro. I carabinieri della Compagnia di Desenzano indagano per cercare di dare un nome ai responsabili.