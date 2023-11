Ladri di batterie fanno razzie di Toyota: più di 10 episodi in due giorni

Una decina di colpi tra lunedì e martedì, altri nella notte tra martedì e mercoledì. In città è attiva una banda di ladri specializzata nel furto delle batterie delle auto ibride. La marca preferita? Toyota.

Se un tempo i topi d'auto se la prendevano con le radio, l'evoluzione ha portato i malviventi a cambiare obiettivo, dirottando sulle più redditizie batterie. Sembra infatti che asportare le batterie di auto ibride, in questo caso Toyota, sia un'operazione piuttosto semplice e quindi rapida. Solo nell'ultima settimana in città si contano diversi episodi, prima a Urago Mella, poi alla Pendolina, infine in via Veneto.

Ad essere colpite sono state tutte auto parcheggiate nella notte lungo le strade della città. I proprietari hanno scoperto il furto solo la mattina successiva, al momento di andare a lavoro. Un disagio notevole, ovviamente, aggravato dai costi per la sostituzione delle batterie: secondo quanto riportato dal Giornale di Brescia in edicola stamane, un automobilista proprietario di una Rav 4 ha ricevuto dal suo concessionario un preventivo da 18.829,61 euro per un set di batterie nuove, che tra l'altro arriverebbe solo fra qualche mese. Insomma: era meglio quando al massimo si rischiava il furto dell'autoradio.