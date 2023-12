Colpo al supermercato: in due minuti i ladri rubano decine di migliaia di euro

In tutto l'anno, è la settimana dall'incasso più ricco, ed i ladri non l'hanno certo scelta a caso: colpo da decine di migliaia di euro al supermercato Conad di via Maestro del Lavoro a Bagnolo Mella. Il furto è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì, attorno alle 2, il colpo è durato solamente due minuti netti, tra l'ingresso nel punto vendita e la fuga, lo racconta il Giornale di Brescia in edicola stamane.

I fatti. I ladri hanno prima forzato una porta antipanico con un piede di porco, poi, una volta certi che la cassaforte fosse al suo posto, utilizzano il furgoncino sul quale erano arrivati hanno sfondato le pareti. Una volta all'interno, sul furgone è stata caricata la cassaforte situata nell'ufficio, inutilmente chiuso a chiave. All'interno una cifra ingente, pari a diverse decine di migliaia di euro.

Indizi utili potrebbero arrivare delle videocamere posizionate nella struttura e all'esterno. Su quanto accaduto indagano i carabinieri di Verolanuova. Solo poche settimane fa una rapina violenta, meno fruttuosa per i malviventi, andò in scena in un altro supermercato di Bagnolo Mella, all'Aldi di via Lombardia.