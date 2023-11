Ladri seriali di borse fuori dalle scuole: arrestati mentre prelevano al bancomat

Prima il colpo, l'ennesimo, fuori dall'asilo nido, poi la ricerca di un bancomat dove prelevare con la carta appena rubata. Una coppia di ladri è stata fermata ed arrestata con le mani nel sacco mentre cercava di utilizzare un bancomat rubato poco prima. Succede a Cellatica, fuori dall'asilo nido, ma la coppia ha alle spalle precedenti in diversi Comuni della Provincia.

I fatti. Dopo diverse segnalazioni giunte nelle ultime settimane, venerdì mattina gli agenti della Squadra Mobile della Questura e del nucleo di polizia giudiziaria del Commissariato Carmine hanno pedinato una coppia di ladri sospettati di essere gli autori di furti sulle auto in sosta fuori da scuole e asili. Classe 1974 lui - specializzato in furti, con alle spalle numerosissimi precedenti - e 1977 lei, assieme formavano un sodalizio finalizzato a colpire le auto dei genitori per prelevare borse, computer, telefoni e tutto ciò che viene lasciato per pochi minuti incustodito.

Sotto gli occhi degli agenti la coppia è entrata in azione ed ha rubato la borsa da un veicolo in sosta fuori dall'asilo nido di Cellatica, in via Giavarini. Con il bottino in auto, i due sono partiti e si sono fermati poco dopo a Urago Mella per prelevare a un bancomat. Lì è scattato l'arresto. Finiti davanti al giudice nel processo per direttissima, l'uomo è ora ai domiciliari mentre la donna è in libertà, in attesa del processo fissato al 6 dicembre.